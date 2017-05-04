小S報應來了！陳漢典反攻、林志玲甩巴掌
小S過去在節目上為了「笑果」，屢次會再節目上開其他藝人玩笑，尤其一旁的綠葉陳漢典，更是經常被她捉弄的對象，但小S在蔡康永執導的新片《吃吃的愛》中卻被揶揄「報應來了」，因陳漢典與Hold住姐等人，可說在片中都反過來「虐待」她！
小S在《吃吃的愛》中飾演一位想紅的演藝圈新人，為了爭取角色跑了不少試鏡，而在這之中，過去在節目上被小S「羞辱」的藝人，不少都現身片中，包含陳漢典以前輩之姿口吻告訴她「我不會為難妳。」其餘包含趙正平、沈玉琳、小甜甜以及「Hold住姐」謝依霖等人，也都在片中反攻欺負小S。
不過預告片曝光後，讓不少許多網友看得更過癮的，反而是林志玲在片中打了小S一巴掌！雖然只是戲劇效果，可許多人笑說「志玲姊姊」終於出了口氣；《吃吃的愛》將於5月27日於全台上映。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。