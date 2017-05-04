小S報應來了！陳漢典反攻、林志玲甩巴掌

小S在片中被Hold住姐嚇個半死！（圖／翻攝預告片）

陳漢典在片中飾演小S前輩。（圖／翻攝預告片）

林志玲在片中甩小S巴掌！（影／凱擘影藝）

小S過去在節目上為了「笑果」，屢次會再節目上開其他藝人玩笑，尤其一旁的綠葉陳漢典，更是經常被她捉弄的對象，但小S在蔡康永執導的新片《吃吃的愛》中卻被揶揄「報應來了」，因陳漢典與Hold住姐等人，可說在片中都反過來「虐待」她！

小S在《吃吃的愛》中飾演一位想紅的演藝圈新人，為了爭取角色跑了不少試鏡，而在這之中，過去在節目上被小S「羞辱」的藝人，不少都現身片中，包含陳漢典以前輩之姿口吻告訴她「我不會為難妳。」其餘包含趙正平、沈玉琳、小甜甜以及「Hold住姐」謝依霖等人，也都在片中反攻欺負小S。

不過預告片曝光後，讓不少許多網友看得更過癮的，反而是林志玲在片中打了小S一巴掌！雖然只是戲劇效果，可許多人笑說「志玲姊姊」終於出了口氣；《吃吃的愛》將於5月27日於全台上映。

(中時電子報)