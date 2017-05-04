《時來運轉》運彩報報 - NBA季後賽第二輪分析與預測(西區)

爵士主將海沃德難以阻擋勇士大軍。(美聯社資料照)

NBA季後賽進行到第二輪，剩下八支隊伍致力爭奪分區冠軍戰的入場券，回顧首輪除了爵士以外都是高種子順位的球隊晉級，到了第二輪戰場，各個球隊之間的實力更為接近，有機會翻盤嗎？今天讓我們先來看看位於聯盟西區的兩個精彩的對戰組合。

勇士在昨日率先在主場取得一勝，細看對戰內容，勇士引以為傲的三分線整場命中率不到兩成五，但最終還是以十二分之差奪走勝利，爵士在進攻端問題實在不小，傳導不夠流暢，面對勇士積極防守也失誤連連，主將海沃德(Gordon Hayward)關鍵時刻穩定性有待加強。系列賽若是勇士外線準頭恢復，相信不難看到超過十二分的分差。兩隊實力有一定差距，但爵士靠著內線優勢很有機會在系列賽中的主場搶下一勝，估計本系列賽最終以四比一勇士晉級。

馬刺里歐納德(左)對抗火箭哈登。(美聯社)

馬刺與火箭的德州內戰可以說是第二輪裡面最激烈的對戰組合了，首役火箭在攻守方面的表現十分出色，例行賽場均投進14.1顆三分球聯盟第一，在第二輪第一戰變本加厲全場命中了22顆三分球，締造了隊史季後賽最多三分球的紀錄，打得馬刺在主場顏面盡失。第二戰馬刺回神加強後場防守，兩屆最佳防守球員里歐納德(Kawhi Leonard)嚴加看管火箭王牌哈登，成功限制了火箭的外圍進攻，系列賽目前一比一平手，第三戰將前進火箭主場。馬刺二當家艾卓吉(LaMarcus Aldridge)的表現將是本系列賽的關鍵，上一球季進入季後賽他的場均得分從例行賽的18.0上升到21.9，本季例行賽場均17.3的他季後賽截至目前場均僅得13.5分，馬刺極需他的火力支援。估計實力接近的兩隊會戰到第七場方分勝負，預測馬刺最終將以主場優勢進入分區決賽。

(中時電子報)