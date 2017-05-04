桌球》對岸組黃金教練團 個別指導頂級選手

中國大陸男子桌球隊組成新教練團，由馬琳專責指導里約奧運金牌馬龍（左），劉國正則親自訓練里奧銀牌張繼科。（新華社／資料照）

里約奧運結束後中國大陸體壇出現大地震，不但國家體育總局龍頭換人，就連執掌多年羽球隊兵符的李永波也下台一鞠躬，中國男桌隊黃金教練團3日晚間出爐，有別於以往團體訓練，此次改由個別指導選手，培養教練與選手之間的默契，以期能在大賽的時候發揮出最佳實力。

中國大陸桌球隊總教練依舊是由劉國樑領軍，男桌隊黃金教練團有馬琳、劉國正、王皓與吳敬平，他們分別指導里約奧運男單金牌馬龍、銀牌張繼科、樊振東和許昕。

劉國樑表示，這個模式是讓教練首先根據選手的狀況提出訓練計畫，尊重四位主力球員的意見，經過訓練與磨合後建立起彼此之間的信任度，代表隊目前在深圳封閉集訓，希望能在5月底德國杜塞道夫舉行的世錦賽看到成果。

(中時電子報)