前瞻掛蛋 新北市9日邀立委簡報

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新北市長朱立倫9日邀約立委餐敘，簡報前瞻基礎建設項目資料。（資料照／池雅蓉攝）

新北市前瞻基礎建設掛蛋，多次為此槓上中央，新北市政府這次主動出擊邀約市籍立委見面，時間敲定9日下午5點半，將採餐敘形式，此次將邀新北市12名區域立委加上親民黨不分區立委共13人。

據悉，新北將提供所有前瞻基礎建設項目資料，由市長朱立倫主持，市府相關局處一級主管也會出席。

(中時)