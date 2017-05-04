與狼師通簡訊？高雄補習班：都是傳聞

才女作家林弈含上周自殺，扯出與補教名師有關，高市議員蕭永達更開記者會公開指控這位名師就是陳星。陳星曾任職的高雄1家文理補習班，今（4日）透過法律顧問發表聲明，表示議員所述均是個人臆測，陳星並非該班股東，也沒有參與經營業務，最近補習班遭受網路排山倒海攻擊言論，可能是同業競爭手段，若有惡意詆毀、攻訐，將依法捍衛商譽。

媒體報導，事發後，高雄1家補習班張姓負責人和陳星聯繫，陳星以簡訊回覆：「人都死了，多說無益」，但張姓負責人4日出面，澄清說他並沒有聯絡上陳老師，只是聽說有人與陳星對話，陳星說：「事情不是這樣的，但是人家都死了，我們還能說些什麼呢？」

張姓負責人說，這些都是傳聞，但媒體將陳星的說法寫得好像很冷血，那個感覺不太好，他必須強調這些對話他都沒向陳星本人求證，都只是傳聞。

這家補習班也透過律師發表聲明，表示蕭永達指稱晨星染指女學生，以及陳星是該班股東，皆是個人臆測，最近卻引發網路眾多無的放矢言論；該班強調，補習班並非司法檢查機關，對於每位老師或同仁無實質審查權，若以補習班應為老師或同仁的私生活領域負責，實強人所難。

補習班並表示，該班將成立申訴管道，提供學生與家長就涉及師生不法情事舉發管道，並配合檢警偵察，絕不掩飾或卸責，承擔應負的社會責任，但即日起外界倘若無證據仍惡意詆毀、攻訐，該班也會將依法捍衛商譽。

此外，高市議員蕭永達3日晚間也在政論節目，透露南部1所名校女學生亦曾遭補教老師誘姦，校方今日發出聲明稿，表示學校並未接獲學生申訴或舉發這類案件，若屬實，請議員提供資料，讓校方依相關規定辦理並提供學生心理輔導。

校方也呼籲，司法單位依法追究查辦，補習班本於社會教育責任，自律自清，不聘狼師，以發揮正當的社會教育責任，如果有曾經被補習班狼師侵害的任何學生，請勇敢向自己學校申訴，學校會基於保護學生原則下，依法定程序辦理，以免放任補習班狼師繼續傷害無辜。

(中時)