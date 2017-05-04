又轉彎了！政院只告大觀自救會毀損
行政院長林全今早上班時，遭大觀自救會成員包圍車子、拆毀雨刷，原本傳出行政院要對抗議者提妨害自由告訴，但下午又改變做法，只針對車子雨刷被拆部分，提出毀損告訴，但大安警方表示，維安的保六警官隊人員，在執行護送院長勤務時，遭大觀自救會阻擋、非法陳抗，保六警察可能會提出妨害公務、妨害自由等告訴。
林全車隊今早8時27分，在濟南路3段巷弄，捷運新生站3號出口附近，被大觀自救會會長鄭仲皓在內的20多人攔下，並舉白布條包圍抗議，負責維安的保六警官隊，見狀將對方強制拉開，過程中抗議者有將林全座車上的雨刷拆毀，大安分局警方隨後出動快打30多人，在5分鐘內排除狀況，自救會隨後前往行政院2號門繼續抗議。
原本傳出行政院準備對自救會提告，但下午警方卻被告知，被「妨害」的當事人是林全院長，但他並無意到警局做筆錄提告，因此只由總務人員，針對弄壞雨刷提告。
(中時)
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