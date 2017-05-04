《時來運轉》運彩報報 - 球員錦標賽開打 球場多變有黑馬
休兵月餘，高爾夫球迷喜愛的大賽又將來到！號稱隱藏版四大賽的「球員錦標賽」將在下週一開始，本賽事除了巨額獎金，其特殊性十足的「鋸齒草球場(Sawgrass)」更是話題豐富，尤其歷經去年球季後改造工程，將使本屆賽事眾家好手爭鋒更形詭譎多變，是彩迷可博高賠的大好機會。
自1982年啟用的鋸齒草球場以第12號洞最廣為人知，當年名設計師戴伊的理念希望鼓勵選手展現進攻型打法。不過由於各洞難度不低，高球界近年也興起變革聲浪。今年的球員錦標賽中，調整了部份T台角度，使開球上果嶺視野變佳；也有部份果嶺洞口位置的異動。此外對開球距離較短的球員來說，最關鍵的第二桿通道也有所變化。以上種種因素將讓好手們更需琢磨自身玩球智慧，來掌握優勢挑戰金盃。
翻開球員錦標賽奪冠史：2004年起的11屆賽事中，美國籍好手包辦5次為最多，包含名將老虎伍茲曾於2001、2013囊括兩次。澳洲球員2度封王次之，最近一次就是傑森戴伊2016年的稱霸。歐洲球員奪冠則分別有2014年德國籍凱莫爾、2009年瑞典籍史坦森、2008年西班牙籍賈西亞共3次。近年女力崛起的韓國，男選手只在這項賽事中曾由崔京周在2011年稱王。
從球場技術難度和奪冠選手國籍分佈歷史紀錄兩項因素來看，球員錦標賽的冠軍投注，很值得彩迷鎖定具有高賠率的好手選項跟牌，特別是過去曾有不錯成績近期仍密集參賽但未能奪冠的好手，都有可能在這項各洞平均挑戰度中上級的賽事中脫穎而出，自然就有比平時更高的獲利率了！
(中時電子報)
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