大甲溪河川復育 10年放流71萬尾魚苗

大甲溪發電廠連續10年放流原生種魚苗，復育河川生態。（王文吉攝）

為維護河川生機，大甲溪發電廠上午於馬鞍壩舉辦暨生態寫生比賽，並放流6千尾原生種魚苗，也為社區居民及學童導覽馬鞍壩生態。廠長俞仲英表示，小魚苗放入溪水，長大可維持生態平衡，魚兒還會清除水庫積累的青苔，減緩水質優養化，是最天然的淨水方法。

魚苗載運過程均以氧氣供應，抵馬鞍壩後，先讓魚苗調適水溫，大甲溪發電廠廠長俞仲英率同員工，並邀請地方首長、民代、里長、社區發展協會及鄰近學校師生約100人，參與河川生態保育，歷經約1小時，順利完成溪哥、石礗魚苗各3千尾放流任務。

俞仲英說，透過放流魚苗活動再次親近大台中母親河，共同祈願溪水川流不息，生命孕育源源不絕，人與大自然和諧共存。大甲溪發電廠自民國86年起，每年在天輪壩、馬鞍壩與德基水庫等溪段放流魚苗，累積已超過71萬尾。

(中時)