大甲溪河川復育 10年放流71萬尾魚苗
為維護河川生機，大甲溪發電廠上午於馬鞍壩舉辦暨生態寫生比賽，並放流6千尾原生種魚苗，也為社區居民及學童導覽馬鞍壩生態。廠長俞仲英表示，小魚苗放入溪水，長大可維持生態平衡，魚兒還會清除水庫積累的青苔，減緩水質優養化，是最天然的淨水方法。
魚苗載運過程均以氧氣供應，抵馬鞍壩後，先讓魚苗調適水溫，大甲溪發電廠廠長俞仲英率同員工，並邀請地方首長、民代、里長、社區發展協會及鄰近學校師生約100人，參與河川生態保育，歷經約1小時，順利完成溪哥、石礗魚苗各3千尾放流任務。
俞仲英說，透過放流魚苗活動再次親近大台中母親河，共同祈願溪水川流不息，生命孕育源源不絕，人與大自然和諧共存。大甲溪發電廠自民國86年起，每年在天輪壩、馬鞍壩與德基水庫等溪段放流魚苗，累積已超過71萬尾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。