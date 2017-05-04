最貴計程車費？ 法畫商竟將5千萬名畫忘車上
法國一名粗心的藝術品仲介商，上周竟然將價值150歐元( 約新台幣4,910萬元)的名畫遺忘在計程車上，結果發現發現名畫不見時，不僅已經為時已晚，他還想不起自己所搭的計程車的特徵，讓警方協尋的過程難上加難，也讓這名仲介商差點就要付出史上最貴的「計程車費」！還好最後找到計程車司機，並已經將畫作歸還給原主了！
據《BBC》報導，這位藝術仲介商上個月27日帶著名畫在巴黎搭上一輛計程車，前往一家當代藝術畫廊，而下車時他忙於講手機而分了心，將這幅名畫給忘在車上，他甚至到隔天才發現畫作不見了，之後只好求助於警方，但卻記不起來計程車的特徵及車牌，他只好在29日提出遭竊的告訴，還好最後計程車司機在2日將畫作送還給了仲介商。
這幅畫作是知名畫家盧齊歐·封塔納(Lucio Fontana)的作品，名為《空間概念》(Concetto Spaziale)，1899年出生於阿根廷的封塔納，早年在義大利學習藝術，後來成為知名的雕刻家及畫家，他最為人知的藝術作品是一系列用割破的畫布呈現的作品，而他後來於1968年逝世。至於這次差點搞丟的《空間概念》價值約120萬到150萬歐元。
(中時電子報)
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