海軍獵雷艦採購案 藍委質疑錢匯澳門

國民黨立委馬文君4日在立法院外交及國防委員會質詢獵雷艦承包商慶富公司匯款到香港。（劉宗龍攝）

國民黨立委馬文君出示相關文件，質疑慶富公司。（劉宗龍攝）

國民黨立委馬文君（見圖）4日在立法院外交及國防委員會質詢時出示相關文件，質疑慶富公司為採購獵雷艦關鍵組件，匯款到香港「OCEAN KIRIN LIMITED」公司的澳門帳戶，這是合約不允許的，若真是匯到澳門，等於打臉政府。對此，海軍司令部參謀長李宗孝答詢指出，海軍司令部日前在專案會議要求慶富公司說明，慶富表示獵雷艦案跟陳偉志完全無關。（劉宗龍攝）

國民黨立委馬文君4日在立法院外交及國防委員會質詢時出示相關文件，質疑慶富公司為採購獵雷艦關鍵組件，匯款到香港「OCEAN KIRIN LIMITED」公司的澳門帳戶，這是合約不允許的，若真是匯到澳門，等於打臉政府。對此，海軍司令部參謀長李宗孝（右）答詢指出，海軍司令部日前在專案會議要求慶富公司說明，慶富表示獵雷艦案跟陳偉志完全無關。（劉宗龍攝）

國民黨立委馬文君4日在立法院外交及國防委員會質詢時出示相關文件，質疑慶富公司為採購獵雷艦關鍵組件，匯款到香港「OCEAN KIRIN LIMITED」公司的澳門帳戶，這是合約不允許的，若真是匯到澳門，等於打臉政府。對此，海軍司令部參謀長李宗孝（右）答詢指出，海軍司令部日前在專案會議要求慶富公司說明，慶富表示獵雷艦案跟陳偉志完全無關。（劉宗龍攝）

國民黨立委馬文君4日在立法院外交及國防委員會質詢時，出示相關文件，質疑慶富公司為採購獵雷艦關鍵組件，匯款到香港「OCEAN KIRIN LIMITED」公司的澳門帳戶，這是合約不允許的，若真是匯到澳門，等於打臉政府。對此，海軍司令部參謀長李宗孝答詢指出，海軍司令部日前在專案會議要求慶富公司說明，慶富表示獵雷艦案跟陳偉志完全無關。

(中時)