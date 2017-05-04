車廂設置AED 桃捷全台唯一

艾美多董事長具松謨（右起）、桃園市長鄭文燦、宏致集團執行長彭國銘、立遠生醫董事長周興國及桃捷董事長劉坤億在捷運車廂內展示AED。（范揚光攝）

桃捷是全台唯一在車廂內設置AED的軌道運輸工具。（范揚光攝）

桃捷董事長劉坤億（左）當起學生練習AED使用方式。（范揚光攝）

桃園捷運AED（自動體外心臟電擊去顫器）捐贈典禮今日舉行，宏致集團、艾多美公司及立遠生醫捐贈67台AED給桃園捷運，使桃捷成為全台唯一在車廂內設置AED的軌道運輸工具。

桃捷董事長劉坤億表示，由於機場捷運站間距離較長，如果搭車乘客發生心臟驟停意外時，在車廂內可立即使用AED，不必等到站停車時再急救，這短短幾分鐘的黃金救援時間就有可能挽回寶貴的生命。

這次受贈的AED將設於全線31台列車車廂（每列車廂第1節及第4節各設一台，共62台）、青埔及蘆竹機廠各1台以及捷運警察隊配置3台，讓乘車旅客的生命安全更有保障。

(中時)