車廂設置AED 桃捷全台唯一
桃園捷運AED（自動體外心臟電擊去顫器）捐贈典禮今日舉行，宏致集團、艾多美公司及立遠生醫捐贈67台AED給桃園捷運，使桃捷成為全台唯一在車廂內設置AED的軌道運輸工具。
桃捷董事長劉坤億表示，由於機場捷運站間距離較長，如果搭車乘客發生心臟驟停意外時，在車廂內可立即使用AED，不必等到站停車時再急救，這短短幾分鐘的黃金救援時間就有可能挽回寶貴的生命。
這次受贈的AED將設於全線31台列車車廂（每列車廂第1節及第4節各設一台，共62台）、青埔及蘆竹機廠各1台以及捷運警察隊配置3台，讓乘車旅客的生命安全更有保障。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。