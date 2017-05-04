收上億封口費分不均？陸第一狗仔員工集體辭職

卓偉的風行工作室曾爆出陳妍希、劉愷威、白百何等人的私生活八卦。（圖／翻攝自新浪娛樂、劉愷威、全明星探微博）

卓偉的員工昨發聲明辭職另組工作室。（圖／翻攝自新風行工作室微博）

卓偉昨淡定回應公司沒事。（圖／翻攝自中國第一狗仔卓偉微博）

「大陸第一狗仔」記者卓偉所辦的《全明星探》從成立以來多次揭密許多藝人的私生活八卦，豈料其攝影團隊「風行工作室」員工昨(3日)竟發聲明宣布集體辭職，知情人士稍早則爆料，指風行去年光從明星身上吸到的封口費就高達1.2億人民幣（約5.2億台幣），推測可能是分錢不均才求去，但也有人表示卓偉私下慷慨，團隊離開應和此因無關。

卓偉旗下的風行工作室昨丟出震撼彈，稱因工作理念衝突，經過慎重商討決定集體辭職，並另組「新風行工作室」，對此，卓偉回應：「我很好，風行還在，週一見，還有料。」而《新京報》訪問到卓偉的前員工，對方爆離開的這群人是卓偉最信任，也對他最死忠的一群人，得知他們突然閃離相當意外，先前也沒聽說過卓偉跟這群人吵架。

卓偉前員工透露，外界所知的全明星探、風行工作室和全明星直播是三個體系，而風行工作室是其中的核心，主要是由卓偉來決定要拍誰，攝影師們會照辦，但只負責拍，「他們非常崇拜卓偉，因為十年了」，其他的營運則交由專業團隊來做。

至於這群攝影師閃離是否和「分贓不均」有關？前員工形容卓偉為人豪爽大方，不會對員工吝嗇，「他本身是一個很好的人。大家太把卓偉妖魔化了」，他不認為兩邊鬧翻是和金錢有關，推測是卓偉近期瘋迷回答網友問題才惹火員工，「（這導致）料消耗的太快了，他回答的這些問題，有些並不是拍到的。」

前員工表示：「他（卓偉）就是隨口一說，並沒有什麼證據，違背了當初我們要追求新聞事實的slogan，風行兄弟可能是因為這個（選擇辭職）。」而今上午傳出光是去年明星繳給風行，封口費就高達1.2億人民幣，據《新浪娛樂》報導，對此，卓偉駁斥：「造謠，一會兒公司發聲明。」

(中時電子報)