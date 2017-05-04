退休部長級所得替代率 政院砍至50％
行政院會今天通過「政務人員退職撫卹條例」修正草案，主張將部長級以上官員的退休所得替代率砍至50%，因與考試院版本不同，將加註意見後，兩院會銜送立法院審議。
行政院會今天通過考試院會銜的「公教人員保險法」修正草案與「政務人員退職撫卹條例」修正草案，不過由於政院版與考試院版，在所得替代率跟遺屬年金上意見分歧，將在法案上加註兩案差異後，以二案併陳方式會銜送請立法院審議。
「政務人員退職撫卹條例」修正案的所得替代率部分，考試院版本是將簡任級政務人員替代率從80%分10年降為70%，特任級（部長級）以上政務人員替代率從65%分10年降為55%；今天拍板的政院版本為簡任級從75%分15年降為60%，特任級從65%分15年降為50%，其中部長級是所有公教人員所得替代率降最低的對象。
18%優存利率方面，試院版設有「人道關懷條款」，意即若逐年調降替代率和優存利率，導致退休簡任官員收入低於70%或特任低於55%，可不砍18%；政院版則統一採用最低保障金額（樓地板）3萬2160元，收入低於此金額者才可不砍18%。
退職政務人員遺屬年金部分，試院版是，若政務人員死亡，與配偶的婚姻存續10年以上、年滿55歲的配偶和身心障礙或無謀生能力的成年子女可請領；政院版則需婚姻存續15年以上，年滿65歲以上的配偶，及未成年子女才可請領遺屬年金，並無身心障礙的成年子女。
在公教人員保險法修正案方面，試院與政院版差異都在遺屬年金，政院版主張婚姻關係需存續15年，且年滿65歲才能請領；試院版則規定婚姻關係存續2年、年滿55歲即可請領，二者明顯不同。
(工商)
關鍵字：政務人員退職撫卹條例
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