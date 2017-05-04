綠稱經濟成長優於馬執政 挨諷：應是黨內經濟起飛

民進黨指出蔡英文上任後的經濟成長要優於馬英九執政時期，但不少民眾覺得無感。（中時資料照／吳敏菁攝）

蔡英文出任總統將滿一年，民進黨今（4）日召開記者會，指出這一年來在經濟數字的成長，要比馬英九執政時期還要明顯，且目前台灣經濟正在起飛，呼籲朝野別再杯葛議事，應理性審查通過前瞻基礎建設特別條例草案，讓台灣未來更好；但有網友諷刺，這段期間，起飛的應該是民進黨的黨內經濟吧？

民進黨發言人張志豪提到，馬英九執政後期、民國104年第三、四季經濟成長率都是負成長，而新政府執政後，105年同期經濟成長率提升到2.88％；景氣燈號則從國民黨執政連續「一片藍」的景氣低迷，到蔡英文上任後回溫轉綠，目前已連續9個月綠燈，顯示經濟穩定。

另名發言人楊家俍表示，數據顯示馬英九105年執政時，第一季出口負成長12.1%，今年同期出口年增率上升到15.1%，其中對中國大陸的出口貿易，從國民黨執政的-11.5%成長至9.4%。觀光業部分，日本、韓國與港澳旅客大幅成長，亞洲整體來台旅客人次持續攀高，105年來台旅客為1069萬人次，較前一年增加25萬人次，

楊家俍還說與去年3月相比，今年失業人數減少10000人，就業人數增加76000人，一例一休政策也使今年1、2月的加班費達到7年來增幅的最高紀錄，上漲12.5%，薪資更從國民黨執政的凍漲，到今年每人每月的經常性薪資成長1.35%。

但對於綠營說法，許多民眾不太買帳。在民進黨臉書上，有網友質疑，國民黨執政時愛玩數字遊戲，現在的政府也要這樣嗎？還有人認為，這一年來進帳不少跟經濟起飛的應該都只有民進黨，勞方感受到的只有砍7天假跟物價上漲；更有網友自稱民進黨長期支持者，但近一年只覺得綠營重心放在轉型正義，並沒有關心其他區塊。

(中時電子報)