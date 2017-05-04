《時來運轉》運彩報報 - 世界冰球錦標賽 16強角逐冠軍盃

加拿大(紅衣)去年決賽擊敗芬蘭完成衛冕。(美聯社資料照)

一年一度的世界冰球錦標賽(以下簡稱冰球世錦賽)，5月5日起將在科隆和巴黎兩地開打，由於NHL季後賽正如火如荼進行至第2輪，二連霸的加拿大已經盡可能徵召沒有參加季後賽的最強陣容，但面對兩大KHL明星前鋒壓陣的俄羅斯，衛冕前途可不能太樂觀。

冰球世錦賽共分4個級別，通常提到冰球世錦賽指的都是最頂級的冠軍組，往下還有第一級至第三級，第一和第二級還細分為A、B兩組，每組的冠軍可以升一級（1A例外，前兩名升入冠軍組），最後一名則降一級。台灣從今年開始加入第三級賽事，比賽已於4月中結束，台灣在7隊中排名第6，未能升入2B。

冠軍組共16隊參加，也分為A、B兩組，小組內8隊進行單循環，積分前4名球隊晉級8強淘汰賽，兩個小組的最後一名，則雙雙在明年降入1A。A組8隊為俄羅斯、美國、瑞典、斯洛伐克、德國、拉脫維亞、丹麥和義大利，比賽地點在科隆。B組8隊則有加拿大、芬蘭、捷克、瑞士、白俄羅斯、挪威、法國和斯洛維尼亞，比賽地點在巴黎。

加拿大視冰球為國球，目前世界排名第一，2015和16年也連拿兩屆冠軍，但加拿大並非冰球世錦賽奪冠次數最多的國家，在2007年贏得隊史第24次冠軍後，長達7年與冠軍絕緣，俄羅斯則囊括其中4屆冠軍，一舉以27次冠軍（包括前蘇聯時代）超越加拿大，不過加拿大目前已累積26座冠軍，仍有機會在今年追平俄羅斯。

加拿大原本以費城飛人的鋒線群，加上科羅拉多雪崩和溫尼伯噴射機等多名主力合組國家隊，但在NHL季後賽第一輪結束後，補進了首輪出局的卡加利火焰門將查德強森、聖荷西鯊魚後衛弗拉西奇、以及多倫多楓葉新秀前鋒馬納，實力有增無減，在B組將與上屆亞軍芬蘭力爭小組第一。

俄羅斯方面，由於KHL季後賽早在4月16日結束，兩季打進加加林盃的隊伍聖彼得堡SKA和馬格尼托哥爾斯克，共有9名球員入選本次國家隊，其中還包括入選今年KHL明星賽的馬格尼托哥爾斯克斯鋒莫茲亞金和莫斯科中央陸軍前鋒特萊金，在A組的實力凌駕各隊之上，如無意外，最後一輪小組賽將和美國爭奪A組第一的資格。

(中時電子報)