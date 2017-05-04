抓狂男打狗2次 飼主氣憤報警

男子抓狂拿鞋打狗。（圖/陳鴻偉翻攝）

有網友在臉書「我是萬華人」po文，表示日前1名男子經過她家，看到她飼養的小狗，不說分由就拿木棒狂打，導致小狗尾椎受傷，走路一拐一拐，3日下午男子又經過她家，狗狗看到害怕躲到機車下，但男子卻突然靠近狠踹，又拿起拖鞋一陣亂打。

家屬聽到狗的哀嚎出門查看，立刻將他制止，網友無奈表示，「他今天出手更狠，像這樣的情況，我應該怎麼辦？」，後來在眾人建議下報警，另通報動保處人員前來了解，轄區萬華警方表示，現已根據監視器畫面追人，案發地點則在西園路的小巷內，確認身份後將傳喚這名虐待動物的男子到案說明。

(中時)