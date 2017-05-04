全國技能中區技能賽　君毅機器揮全壘打

君毅中學首次參加全國技能競賽中區分區技能競賽，彭文哲（右二）、胡軒瑋（右一）獲得機器人組第一名，陳則宇（左二）、彭郁齊（左一）獲得佳作 。（黎薇攝）

私立君毅中學參加全國技能競賽中區分區技能競賽，首次參賽就獲得機器人組第一名及佳作，比賽使用的「robotino」機器人設備一台高達60萬餘元，私校無力負擔，近年機器人普及化，費用降低，校方自籌經費購置3台機器人，今年派出2隊參賽就揮出全壘打，大放異彩。

第47屆全國技能競賽中區分區技能競賽上個月底在勞動力發展署中彰投分署舉行，君毅中學派出選手參加機器人組及西餐烹調組，分獲得好成績。

首次參加機器人組技能競賽就獲得第一名，資訊科一年級的彭文哲、胡軒瑋從寒假開始擬定完整訓練計畫，與老師共同改裝與設計機器人機構、紅外線感測設計、電力系統、電路設計、程式設計等，練習過程為了爭取更多練習時間，比賽前一週自發性留校，和老師共同研究解題方案，拿到好成績實至名歸。

實習處主任林汶忠說，全國技能競賽以「robotino」機器人為主，過去礙於機器人成本過高，私校根本無力負擔，隨著科技進步與機器人普及化，現在一台機器人基本款費用降至15萬元，學校自籌經費購置3台機器人，2隊機器人組參賽都抱回獎杯。

分區賽第一名機器人組，8月將晉級參加全國決賽，爭取更好成績，還能有機會獲選國手為國增光。

獎勵優秀學子，校方邀請得獎學生分享參賽心得，傳承寶貴經驗，君毅中學機器人後援會長彭垂樑特別頒發獎金，為辛苦的師生加油打氣。

(中時)