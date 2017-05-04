防汛期將屆 烏來彩虹橋10日完工通車

烏來前年因蘇迪勒風災成孤島，公路總局在台9甲線10.2公里處新建「彩虹橋」，預定10日完工通車。（孟祥傑攝）

烏來前年因蘇迪勒風災成孤島，公路總局在台9甲線10.2公里處新建「彩虹橋」，預定10日完工通車，新北市副市長侯友宜（右一）今天前往聽取簡報。（孟祥傑攝）

烏來前年因蘇迪勒風災成孤島，新北市府與國軍今在攬勝橋舉行防汛疏散演練。（孟祥傑攝）

前年蘇迪勒颱風襲捲台灣，新北市烏來區台9甲線10.2公里處嚴重崩塌，造成烏來變成孤島，今年汛期將屆，新北市副市長侯友宜今（4）日前往烏來視察防汛整備工作，公路總局簡報表示，經1年趕工，在原10.2公里處新建的鋼構橋「彩虹橋」，預定本月10日完工通車，未來颱風季節，烏來將不會再成孤島。

公路總局表示，「彩虹橋」命名以原住民「通往祖靈的路」、「回家的路」出發，意喻這座橋永遠都能讓烏來的居民順利回家，這座橋也創下3項公路總局道路工程紀錄，除了是首座梁深高達7米的平面鋼橋，也是坡度達公路工程7％上限且跨距逾100公尺的平面鋼橋，而且以往用放射線檢測橋梁焊接點安全僅抽測橋身約20％面積，這座橋則是全橋百分百檢測。

消防局今天也在烏來老街、攬勝橋舉辦防汛及疏散演練，烏來區公所動員民眾參與演練，模擬颱風來襲、山洪爆發及山崩時的避難措施，以及消防隊、國軍緊急集結前往救災等狀況，過程逼真。侯友宜表示，希望藉由攬勝橋以中央及地方1.2經費改建，以及即將通車的彩虹橋等重大工程，未來烏來不再因為任何颱風變成孤島。

(中時)