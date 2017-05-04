79歲老母照顧癱女50年 第一次過母親節

華山基金會站長和志工們79歲廖陳阿嬤(中)，慶祝生平第一次母親節，老人家很開心。（周麗蘭攝）

華山基金會一名女站長(右)長得跟廖陳阿嬤(中)很像，母女相似度達80％，女站長代表致賀。（周麗蘭攝）

女站長代表致賀。（周麗蘭攝）

79歲廖陳阿嬤（右）照顧女兒阿美50年，女兒癱瘓後，她再也沒參加過任何婚喪喜慶、過節。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉港尾村79歲廖陳老婦人照顧癱瘓女兒50年，一輩子沒過生日、母親節，華山基金會得知，偷偷幫她拍了微電影，今天一大票社工員帶著大蛋糕去她家幫她過母親節，老阿嬤感動直說「我足歡喜」、「不知道說甚麼感謝好」。

今年是79歲廖陳阿嬤照顧女兒「阿美」（57歲）的第50個年頭，阿美7歲時被推倒腦傷，從跛行變成癱瘓，阿嬤的丈夫23年前過世，重擔更落在她肩上。

母女倆同睡一張床，廖陳阿嬤就像女兒看護，餵食、換尿布一手包辦，早年阿嬤雙腳還自如時，揹女兒如廁、洗澡，後來車禍腳斷加上負重多年已成O型腿。

因女兒癱瘓在床，廖陳阿嬤一輩子沒參加過任何婚喪喜慶，也沒過生日、母親節，現在還做資源回收。

廖陳阿嬤感慨自己一輩子「空白」，但很感激街坊鄰居幫忙，送她紙箱做回收、送菜降低家庭開銷。

華山基金會因送餐服務認識廖陳阿嬤，雲林站長楊舒婷說，偶然聽到阿嬤說起沒過母親節、沒聽過女兒說過「母親節快樂」之類的話，站長們決定幫她過個母親節。

廖陳阿嬤今天看到大蛋糕很吃驚，志工們獻上卡片，寫著「雖然很多事女兒無法幫你完成，但我們就像女的女兒，有我們在你放心。」

老阿嬤被一群女志工包圍著笑得燦爛但靦腆說「麻煩你們很拍謝」，直說「不知道如何感謝」、「我足歡喜」。

華山基金會照顧雲林1200多名獨居老人，募集端午關懷禮只募到四分之一，還缺900份經費，每份300元，愛心專線 （05）5989431。

(中時)