79歲老母照顧癱女50年 第一次過母親節
雲林縣崙背鄉港尾村79歲廖陳老婦人照顧癱瘓女兒50年，一輩子沒過生日、母親節，華山基金會得知，偷偷幫她拍了微電影，今天一大票社工員帶著大蛋糕去她家幫她過母親節，老阿嬤感動直說「我足歡喜」、「不知道說甚麼感謝好」。
今年是79歲廖陳阿嬤照顧女兒「阿美」（57歲）的第50個年頭，阿美7歲時被推倒腦傷，從跛行變成癱瘓，阿嬤的丈夫23年前過世，重擔更落在她肩上。
母女倆同睡一張床，廖陳阿嬤就像女兒看護，餵食、換尿布一手包辦，早年阿嬤雙腳還自如時，揹女兒如廁、洗澡，後來車禍腳斷加上負重多年已成O型腿。
因女兒癱瘓在床，廖陳阿嬤一輩子沒參加過任何婚喪喜慶，也沒過生日、母親節，現在還做資源回收。
廖陳阿嬤感慨自己一輩子「空白」，但很感激街坊鄰居幫忙，送她紙箱做回收、送菜降低家庭開銷。
華山基金會因送餐服務認識廖陳阿嬤，雲林站長楊舒婷說，偶然聽到阿嬤說起沒過母親節、沒聽過女兒說過「母親節快樂」之類的話，站長們決定幫她過個母親節。
廖陳阿嬤今天看到大蛋糕很吃驚，志工們獻上卡片，寫著「雖然很多事女兒無法幫你完成，但我們就像女的女兒，有我們在你放心。」
老阿嬤被一群女志工包圍著笑得燦爛但靦腆說「麻煩你們很拍謝」，直說「不知道如何感謝」、「我足歡喜」。
華山基金會照顧雲林1200多名獨居老人，募集端午關懷禮只募到四分之一，還缺900份經費，每份300元，愛心專線 （05）5989431。
(中時)
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