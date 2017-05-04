蔡政府走新南向棄大陸市場 農產外銷逐年遞減
台中市農業局長王俊雄4日在市議會中，報告「台中市農產品行銷規畫與成果」，強調配合新南向政策開拓新通路，積極參加各國展售促銷推廣中市優質農產品；卻引起市議員朱暖英、張瀞分等人質疑，抨擊蔡政府放棄大陸市場造成外銷逐年遞減，農民身受其害！
張瀞分指出，前市府運用外交關係，成功打開東南亞及大陸市場；農業局統計103年椪柑外銷560公噸，104年新市府接手只有444公噸，105年只有462公噸。荔枝外銷103年281公噸，104年214公噸，105年只剩61公噸。
張瀞分說，花卉外銷，火鶴花103年232萬餘支，104年只72萬支，105年更慘只有34萬餘支；文心蘭外銷103年1260餘萬支，104年只961萬餘支，105年905萬餘支。主因是大陸市場萎縮，市府想開闢東南亞新市場效果不彰，只侷限在新加坡，馬來西亞及汶萊。
朱暖英表示，市府對農產品的外銷不積極，賣的數量越多、但金額卻不增反減；如104年銷大陸、汶萊茂谷柑205公噸，金額2888萬5000元；105年外銷221公噸，金額卻僅1965萬9000元，十分不合理，讓農民無言以對。
農業局長王俊雄說，農產品價格變動因素很多，價格起伏難免。該局104與105年國內、外行銷成果，國內行銷推廣農產品場次增加10場次，國外行銷銷售金額從104年2億7454萬元，105年增加到2億7684萬元，共增加230萬元。
王俊雄強調，市府今年將持續增加國內、外行銷加強農產品對外展售，透過農產品行銷規畫，期望創造中市農民更高收益價值，透過宣傳中市優質農產品，打造台中優質農產品印象，實踐新五農政策，共同為台中市農業發展活絡努力！
(中時)
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