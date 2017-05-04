2017台灣燈會土地標售 6月1日開標
雲林縣府地政處今天公告「高速鐵路雲林車站特定區」區段徵收可建築土地標售作業，預計6月1日(四)開標，歡迎有意購買的民眾參與投標。
雲林縣府地政處指出，本次標售的土地是縣府配合交通部設置高鐵雲林車站，以區段徵收方式進行整理規劃及開發的區域，有街廓完整、公共設施配置完善、交通便利等優質居住發展潛力。
地政處表示，今年初「2017台灣燈會在雲林」活動場地就是這筆，其間多度接獲民眾詢問，歡迎各界人士把握機會。
縣府表示，本次標售受理投標時間為106年5月22日至106年6月1日上午9時止，相關標售公告資訊除張貼於雲林縣各地政事務所及縣府公布欄外，或逕洽雲林縣政府地政處05-5522736，將有專人提供說明。
(中時)
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