竹子湖繡球花季登場 陽明山地區交管

目前正值陽明山竹子湖繡球花季時期，上山賞花民眾眾多，北市交通局指出，為疏解當地交通，除仰德大道於假日實施小客車上、下山管制外，竹子湖地區並依實際交通狀況實施單向通行管制，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸工具上山。

另依據北市天文館表示，春季最大的寶瓶座Eta流星雨5月6日前後是極大期，台灣地區最佳觀賞時間是在5月6日凌晨2時後，民眾在無光害地方只需仰頭，肉眼即可觀看。

交通局預期會有大量觀星車潮，為避免陽明山地區交通壅塞，陽明山地區將視天氣及交通實際狀況實施彈性交通管制。

(中時)