蓮香齋餐廳易主 400萬餐券淪廢紙
知名素食餐廳「蓮香齋」，近日經營權轉移改名為「御蓮齋」，接手業者要求先前售出的餐券要在6月30日使用完畢，不過有民眾揪團買了400萬元的餐券，憂心短期內無法消化完畢，恐淪為廢紙，今(4)日北市議員張茂楠帶消費者到餐廳抗議，盼業者提出替代方案，並要求北市消保官替民眾釐清爭議。
張茂楠今早與數十名消費者召開記者會，消費者陳小姐指出，蓮香齋給予宗教團體餐券優惠，她與道館近百名道友揪團，日前花800萬元購買蓮香齋餐券，現在還剩約400萬元，現在卻因餐廳易主，突然改變使用規定，大家已經天天來餐廳報到，6月前仍難以消耗完畢，質疑餐廳是在坑殺消費者。
事實上，市面上流通的「蓮香齋」餐券共有8種，分別由不同公司發行，但這些餐券都違反「定型化契約」，未設履約銀行，導致餐券易主後無法兌現，張茂楠要求接手餐廳御蓮齋應全面接受蓮香齋餐券，並取消限期使用規定。
御蓮齋總經理吳松洋無奈說，他們與原經營團隊完全沒關係，先前已接受14萬張蓮香齋餐券，不知外面還流通多少來路不明的餐券，全面接受會影響公司財務。基於營業道義，公司願釋出善意，購買餐券的消費者可先向公司登記，統計數量後再與北市消保官研商處理方案，至於是否延長期限，他並未同意。
北市消保官楊麗萍說，御蓮齋非原本發行餐券的公司，依法不需承擔蓮香齋的餐券，對於消費者的損失，消保官室會先評估新業者提出的方案，若雙方無法達成共識，再協助進行爭議調解。
(中時)
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