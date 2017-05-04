60分鐘》稅改尋轉型正義 揭祕萬萬稅

繳稅季壓力大，上班族家庭必須精算支出。（中視新聞）

必要業務費用可列舉? 學者:不如提高薪扣

東吳大學會計系副教授楊葉承建議，直接提高薪資扣除額。（中視新聞）

五月分報稅季，有人說「中華民國萬萬稅」，一毛跑不掉，特別是薪資所得戶負擔最沉重，藝人林若亞成功釋憲拋出震撼彈，財政部研擬2年內完成修法，將薪資所得扣除改為「雙軌制」，目前朝向與業務相關「必要、顯著」費用可列舉扣除來思考。會計師楊建華表示：「如何蒐集憑證，證明跟上班有關，這會大幅提升稽徵成本，未來可能爭議不斷。」東吳大學會計系副教授楊葉承建議：「不如提高薪資扣除額，讓大家一體適用，是個較好的方式。」

財稅系主任黃士洲認為 各行業別都應可列舉扣除。（中視新聞）

薪扣可望調至15萬 5%稅率年省1100元

台大經濟系副教授李顯峰認為 個人和企業稅收差距過大。（中視新聞）

長久以來受薪階級不管年收入多寡，都採「定額扣除」，「齊頭式平等」其實不公平！台北商業大學財稅系主任黃士洲認為：「不管是哪個職業別，應該都要有機會可以列舉扣除，另外高薪所得者以往承受過重賦稅，應該要合理散到其他類型所得上。」台灣稅改怎麼改？綜合所得稅中45%的富人稅，未來可望調降為40%；至於薪資扣除額傾向從現行12萬8千元，調高到15萬，調高後稅率5%的上班族，一年少繳1100元；適用12%稅率的中產階級年省2640元，適用45%稅率的高所得者，一年少繳9900元。

個人VS.企業稅收失衡 受薪階級一毛跑不掉

台灣個人與企業稅收比例嚴重失衡，引發詬病！台大經濟系副教授李顯峰表示：「個人綜所稅最高級距45%，營利事業所得稅17%，差距很大，應該要慢拉近，很多人都不贊成對企業補貼。」國家稅收主要來自何處？2015年所得稅占總稅收47.7％居冠，而所得稅中，個人綜合所得稅占50.6％，其中薪資所得者所繳的稅高達75.4％，也就是說，受薪階級一直都是繳稅的中流砥柱！

政府補助企業刺激投資 年輕人卻看不到未來

政府長期給予企業租稅減免和補貼，甚至降稅試圖刺激投資有效嗎？台大經濟系教授林向愷直言:「台灣營利事業所得稅算低，很多人講降稅可以救經濟，但降了，也沒看到對經濟和投資有助益。」中華經濟研究院諮詢委員孫克難直言：「政府最應該改善投資環境，環境弄好，租稅減免就不是最重要關鍵，不是還沒賺到錢就說可減免租稅！」台灣青年勞動九五聯盟理事長周于萱直言：「企業家是政治人物的軟肋，碰不得，這跟選票有關，但若沒有合理稅制，對年輕人來說國家未來難有發展。」

去年底「稅捐稽徵法」修正案通過，將追稅期限再延5年到2022年，財政部鎖定372名大戶，將以國家公權力追討欠稅金額達253億，成效如何？「揭祕萬萬稅」完整內容請鎖定5月6日(六)下午1點及5月11日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)