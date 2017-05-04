小哈利首度在鏡頭前獻唱 完美嗓音遺傳哈林
伊能靜日前帶著女兒小米粒錄製實境秀《媽媽是超人2》，4日播出最新一期，兒子小哈利為了媽媽的生日，特地包下餐廳自彈自唱，首度在螢幕前秀出溫柔嗓音，完美繼承父母音樂天賦，令人驚艷。
小哈利為了替媽媽慶祝48歲生日，親自作詞作曲寫歌送她，還找錄音室請老師幫忙錄音，4日《媽媽是超人2》中，他首度在螢幕前獻唱，並包下整個餐廳自彈自唱，用溫柔嗓音唱出對媽媽的愛，讓伊能靜忍不住淚崩，而15歲的小哈利越來越成熟，一雙長腿和修長十指，在鋼琴前唱歌，魅力十足，一點不輸爸爸庾澄慶(哈林)。
至於常被問伊能靜自稱是米粒媽，他會不會傷心，他也表示不會，因為妹妹還小，但他長大了，他和媽媽更像朋友，貼心又懂事，讓伊能靜也自豪把兒子養成自主、自信又溫暖的人，她感性說：「是你教會我怎麼當媽媽，讓我相信自己能愛，也能被你無條件愛著，兒子，媽媽謝謝你。」
(中時電子報)
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