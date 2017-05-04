農委會統整產銷資訊 力求颱風季菜價平穩

農委會今日召開記者會表示，已預先完成整備，穩定汛期蔬菜價格。(農委會提供)

台灣將進入颱風汛期，為了避免去年菜價高漲的問題重演，農委會建立「蔬菜產銷資訊整合查詢平台」，綜合評估蔬菜供給和市場需求，進行適當的調節。農委會表示，颱風期間也將在台北、台中及高雄等大都會區設置平價蔬菜專區，讓消費者選購平價蔬菜。

農委會表示，為快速掌握蔬菜產銷資訊，提供民眾參考，行政院農業委員會與中央氣象局、財政部關務署及台北、台中與高雄市政府等機關合作，陸續取得氣象、每日報關進口及公有零售市場蔬菜交易價格資料，加上該會農糧署掌握的蔬菜重要產區、生產預測、滾動倉貯及批發市場交易行情等資料，建立「蔬菜產銷資訊整合查詢平台」。

農委會表示，該平台整合9項產銷資訊分析圖表，提供「一站式」查詢服務，農政單位與民眾可查詢當月各旬的國內預供量、近期與去年同期批發市場交易量價，以及近期每日進口量，並可參酌以往消費推估量、滾動倉貯量，以及重要產區氣象等資料，綜合評估及研判蔬菜供給和市場需求，進而採行適當的調節措施。

農委會說明，去年連續颱風豪雨侵台，國內主要蔬菜產區受損，造成蔬菜價格波動，為防範汛期蔬菜供應短缺，因應5月國內進入颱風汛期，該會已研擬穩定蔬菜價格措施，包括彙整氣象、蔬菜生產供應和銷售相關產銷資訊，整合設計9項分析圖表，作為穩定蔬菜價格之決策參考，並增進資訊透明化。

農委會表示，另外，已輔導農民災損設施重建182公頃，並啟動設施5年計畫輔導農民興設強固型設施2000公頃，本年度受理面積已達200公頃。並擴大滾動式倉貯數量及設備，輔導17家農民團體辦理甘藍、結球白菜及胡蘿蔔、洋蔥與馬鈴薯等根莖類倉貯蔬菜，數量由2000公噸增加為3600公噸；並補助農民團體增建冷藏庫500坪，俾利汛期調節供應能量。

農委會表示，再來業將輔導農民團體於颱風汛期期間與家樂福、大潤發、遠百愛買、全聯及頂好等各大量販超市賣場通路合作，於台北、台中及高雄等大都會區設置平價蔬菜專區，以利消費者選購平價蔬菜。

農委會指出，入冬以來天氣穩定，國內蔬菜盛產且品質穩定，評估本年胡蘿蔔、蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等根莖類蔬菜均屬豐產，供應較去年充裕，價格相對穩定。

農委會指出，其中胡蘿蔔較去年增產47％，預估總產量達9萬7867公噸，除無虞供應國內需求至12月，另本年1~3月外銷數量，更較去年同期增加68％；蘿蔔較去年增產42％；另洋蔥及馬鈴薯較去年分別增產6％及5％，可持續供應至9月，後續搭配建立緊急進口與安全庫存機制，全年供應充裕。

(中時)