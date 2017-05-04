金融監理沙盒專法拍板 對非金融業開大門

行政院院會今天拍板「金融科技創新實驗條例」草案，金管會將開放金融業及非金融業參與金融科技創新實驗，金管會副主委鄭貞茂說，金融科技業者躍躍欲試，預期會申請業務包括網路保險、P2P（網路借貸平台）、身份辨認技術、區塊鏈等。

林揆在院會裁示，金融科技創新是未來必然面對的發展趨勢，且足以影響許多產業活動，我國對這一部分的發展也不應落後，否則國家的競爭力與整體產業發展都將受到影響。林說，本條例建立創新實驗環境及相關管理規範的法源，請金管會積極與立法院朝野各黨團協調溝通，早日完成立法程序。

對於這項條例上路，會有那類型業者有意提出申請？鄭貞茂表示，金管會沒有預設立場，不過在法令制定過程中，金管會跟很多金融科技業者保持良好互動，業者躍躍欲試想來申請。

例如在業務面，主要有兩個，包括網路保險及P2P，這是新種的業務；在技術層面，如可能申請區塊鏈技術、身份辯認技術等，都可能來實驗可行性。

若涉外匯業務，央行守的很緊，成功機率多大？鄭貞茂說，實驗中可豁免相關法令，但有些無法豁免，例如消費者保護及反洗錢規定等，不能豁免，但涉及外匯有可能是跨境支付部分，可來申請實驗，但不能違反洗錢規定；若實驗成功也必須向央行申請許可才能經營。

此外，實驗期明訂為6個月，必要再展延6個月，為避免空窗涉及修法必要，在業者有意申請正式業務經營再給第二次展延6個月展延，給予業者資格條件的調整期。這次適用主體指以科技創新方式從事需許可、核准或特許的金融業務實驗，申請人包括自然人、獨資或合夥事業、法人都可提出申請，較英國更寬鬆。

(工商)