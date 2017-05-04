宅配通攜手掌櫃智能櫃 智慧寄件服務全面上線
台灣宅配通看準未來智慧物流平台商機，跨產業攜手掌櫃智慧生活公司，全面開通無人櫃智慧寄件服務，跨通路結合萊爾富、美廉社，不僅滿足各種需求層面的消費者，也翻轉以往的消費體驗。
掌櫃智慧生活公司目前在全台已超過735個櫃點，數量居全台之冠，為國內布點最多的智能櫃業者。主要置放在萊爾富、美廉社與高雄捷運，消費者若要下單寄件，只要下載該智能櫃APP，填寫相關資料，前往智能櫃輸入寄件碼與付款便完成寄件程序，20秒即可輕鬆完成。透過掌櫃智能櫃的設置不僅可以減少人力處理包裹，也大幅節省消費者排隊等待的時間。
台灣宅配通此次攜手掌櫃智慧生活公司，跨產業、跨通路的合作，致力提供消費者方便且創新的體驗，智能櫃寄件服務上線後消費者與物流端皆能更有效彈性利用時間增加效能，預估帶動宅配業績成長2成以上。
(工商)
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