屏縣府直播網美，挑戰百日穿搭成焦點

屏縣府員工呂型香（左）及呂宥萱挑戰百日不同穿搭，因此受到關注。（林和生攝）

挑戰百日穿搭不重複。(呂型香提供)

挑戰百日穿搭不重複。(呂型香提供)

直播能否成功的關鍵，往往在於主持人魅力，今年初才到屏東縣政府任職的2位八年級女生呂宥萱及呂型香，有著亮麗外型，成為縣府直播焦點，2人更在繁忙的公務生活中挑戰百日不重複穿搭，每日不同主題風，成為縣府最美麗的風景。

呂宥萱擅長平面設計，呂型香則是資訊駐點人員，2人是高中同班同學，今年初相繼來到屏縣府工作，呂型香說，因為剛從台南搬回故鄉，發現滿出來的衣櫃有很多衣服穿不到，於是跟同學相約挑戰百日主題穿搭，順勢將久未穿到的衣裝重新整理。

刻意將穿搭照片透過臉書分享，吸引不少網友留言，更帶動辦公室同事響應，主題包含度假風、復古風，讓公務員總是一成不變的牛仔褲、襯衫，多了不同以往的繽紛顏色，呂型香笑說，其實同事們外表正經，內心卻是很熱情。

現在每天起床第一件事就是想著今天的主題穿搭，讓上班有了期待，不少網友也關注百日穿搭進度，甚至留言說，「屏東縣政府還有缺人嗎」、「求認識」，還有男科員會送來餅乾、飲料慰勞，更獲得替代役女神稱號，但後遺症就是體重很難控制。

為讓畫面更美麗，2人還相約國民運動中心健身，在國運中心拍得一連串照片，也引發熱烈迴響，有人說收費便宜、場地新穎，呂宥萱指出，這也是一種另類行銷屏東。

(中時)