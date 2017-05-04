捐款聖十字架療養院，桃實百日青苗回贈

關山工作站主任葉明璋（右）將桃實百日青的幼苗，交給療養院的修女饒培德。（黃力勉攝）

台東林管處關山工作站之前到天主教聖十字架療養院協助植栽整理時，發現療養院中有株罕見的桃實百日青，工作站將種子帶回站內培植成一株株的幼苗，關山工作站主任葉明璋表示，聖十字架療養院急需民眾捐款協助，罕見的桃實百日青的幼苗可以回贈給捐款民眾，將滿滿的祝福送給捐款者。

桃實百日青是台灣特有種，但因為長得慢、砍伐多，已經逐漸從台灣林相中消失，關山工作站為療養院整理植栽時，發現桃實百日青也開心不已，並將樹下的種子撿拾回站內培育。

葉明璋說，桃實百日青就像療養院的修女一樣，都屬於「珍貴稀有」需要重視，由於療養院仍持續勸募，桃實百日青的幼苗可以回贈給捐款民眾，讓愛可以源源不絕。

聖十字架療養院長高德蘭說，療養院在關山服務的住民包括中風、癱瘓、生活需要完全照顧者，有些住民無力繳納安養費，因此需要善心捐助補足缺額，讓療養院可以正常運作。

(中時)