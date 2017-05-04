真懷孕了？郭富城嫩妻半夜做這事洩密
天王郭富城上月升格為人夫，甜娶小22歲嫩模方媛，外傳方媛帶球嫁，預產期落在今年9月，港媒最新報導稱她腹中懷的是女寶寶，然郭富城近日出席活動，封口不回應孕事傳聞。今(4日)深夜，方媛在IG曬出煮消夜照，外型纖瘦的她忽然胃口大開，似乎間接認了真有喜。
上月底方媛曬出美照，卻被網友發現墨鏡反射出微凸孕肚，她隨即秒刪PO文，更讓人質疑天王嫂有喜，港媒報導，自認工作狂的郭富城近來忙在外地拍戲，方媛則回上海，在父母親的陪伴下養胎，並住進郭富城為愛妻在當地買入的豪宅，夫妻倆決定未來要回香港養和醫院生產。
曾在IG曬出婚鞋的方媛，昨深夜PO出下廚照片，說：「半夜給自己做了個手抓餅」，引發網友好奇問：「是寶寶餓了吧」，無獨有偶，另一名懷孕的天王嫂昆凌日前也分享半夜找東西吃，被老公周杰倫虧：「幹嘛，又餓囉？」逗笑許多粉絲，只能說身為天王的另一半，一舉一動都十分受矚目。
(中時電子報)
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