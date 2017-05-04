彰化監獄受刑人幫媽媽洗腳 檢察長也動容
「我怨恨自己無法盡孝！」彰化監獄今天舉辦母親節懇親會，受刑人用卡片寫下對媽媽的感恩與思念，有受刑人自責雙膝跪地幫媽媽洗腳懺悔，甚至洗到相擁而泣，讓司法鐵漢彰化地檢署檢察長黃玉垣，看了也感動到鼻酸。
400名受刑人與806名親屬參加這場懇親會，會場佈置得很溫馨，活動由南管音樂班演奏的感恩樂曲揭開序幕，接著1名販毒被判重刑的受刑人代表致詞，他回憶過去不懂事，現在只怨恨自己沒有辦法盡孝道，哽咽的聲音，頓時語塞。
彰化地檢署檢察官黃玉垣、榮譽觀護人協進會理事長徐世育與典獄長洪宗煌，更也逐一向出席的媽媽們致意，黃玉垣告訴受刑人說「表達對家人的愛，不必等明天」。
感人的時刻登場，教化科特別受刑人與媽媽們規劃「為您按個讚」與「孝親足浴」活動，除了讓收容人親筆書寫感謝的話語送給家人，也安排受刑人幫媽媽洗腳回報母恩。
受刑人看到媽媽為受累，是既後悔又自責，幫媽媽洗腳時，雙腳跪地，連媽媽的雙手、臉頰也都不放過，一遍洗不夠，再洗一次，甚至洗到母子兩人淚眼相望，緊緊擁抱無法自己。
「不要看他刺龍、刺鳳，還是會流眼淚！」黃玉垣感動莫名說，不少受刑人逞凶鬥狠，但看到媽媽，還是會掉眼淚，如果大家在犯錯前都能夠想到親情，相信現在就不用後悔。
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(中時)
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