受蒙古沙塵暴影響 北京市PM10濃度破千
據大陸澎湃新聞報導，大陸華北再次遭遇嚴重的空氣污染，北京市環境保護監測中心於今日早上發布消息，市區內懸浮微粒（PM10）濃度超過每平方公尺1,000微克，部份地區更飆破1,500微克、甚至上看2千微克的濃度，讓空氣品質達到重度污染級別。不僅懸浮微粒濃度破表，就連細懸浮微粒也飆破900，達到紫色的危險級別。北京監測中心認為，此次空汙是受到蒙古國南下的沙塵暴影響，提醒民眾減少出門和做好防護。
位於亞洲內陸高氣壓中心的蒙古，因為大量使用煤炭等石化燃料作為發電與取暖工具，加上當地高氣壓的氣候結構，逐漸造成排出的工業廢氣無法循環，而滯留形成嚴重的霧霾。再加上例行沙塵暴，讓首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）一度成為全球霧霾之都。聯合國兒童基金會（United Nations Children Fund）早已去文提醒當局，提醒蒙古國政府，要特別保護5歲及以下孩童健康。甚至經加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）研究，竟有高達1成的蒙古民眾死於空氣污染相關的疾病，更讓外界感到憂慮。
內蒙古的海拉爾更出現能見度極低的沙塵暴現象，街上風沙瀰漫，且必須出動大批工人進行清掃，當地居民更表示，過往的慣例中，四月份以後極少出現沙塵暴，他們也很多年沒見過如此大規模的沙塵了。根據監測網站數據，北京市城內6區和郊外各區，仍處在兩種微粒濃度呈現紫色的危險範圍，建議老人與兒童應避免外出，成年人更應該減少在外接觸空氣的時間。
(中時電子報)
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