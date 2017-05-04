林奕含事件發酵 同心補習班設申訴管道

同心補習班發聲明澄清，陳星老師不是補習班股東，也未參與任何經營業務。(翻攝自補習班網站)

才女作家林奕含自殺事件持續發酵，涉及此事的同心補習班今（4）日也出面發布聲明，已成立申訴管道。

才女作家林奕含日前在住處自殺，父母發聲明指控自殺是因為多年前遭補習班老師誘姦。據了解，該名涉及事件的補習班老師為陳星（本名陳國星），任教於同心補習班。

同心補習班飽受輿論壓力，今日透過律師發聲明澄清，陳星老師不是補習班股東，也未參與任何經營業務。同心補習班也指出，已經成立申訴管道，提供家長及師生不法情事的舉發，並會配合檢警偵查，絕不掩飾或推諉卸責。

同心補習班也強調，若再有無證據的惡意影射詆毀，將依法捍衛商譽。

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(中時電子報)