環保志工吳峻綸推甄上陽明醫科

吳峻綸（左）受環保局表揚為環保志工之光。（廖素慧攝）

資優生吳峻綸當嘉義市環保志工5年，與媽媽及外婆打掃社區環境300小時，甘之如飴，有感於偏鄉長輩缺乏豐厚的醫療資源照顧，他以懸壺濟世為目標，今年繁星推薦錄取國立陽明大學醫學系，環保局今天到他家裡表揚他為環保志工之光。

吳峻綸就讀協同中學，從小喜歡閱讀，從書中汲取大量課外知識，課業表現出色，念高中後，參加許多競賽，屢屢獲獎，曾獲得徐有庠盃物理辯論賽的團體銀牌、清華盃化學競試銀牌，通過生物、物理奧林匹亞初試、數學建模佳作、生物學科能力競試佳作，全民英檢中高級檢定。

吳峻綸國中時期遭逢家庭劇變，深刻感受生命的脆弱與無常，偏鄉長輩缺乏醫療資源照顧，但仍抱病當志工做保，他期許自己從醫，將來有機會服務鄉里，課餘跟隨外婆和媽媽擔任嘉義市環保志工，周末清晨5點，早起打掃社區，5年多不曾間斷。

環保局長張志誠表示，吳峻綸兼顧課業的同時，能為嘉義市環境盡一己之心力，繁星推甄錄取陽明大學醫學系，如願以償，環保局為他高興，也以他為榮。

(中時)