補教界狼師遭起底 張宇：易用權力創造出崇拜

前主播張宇點出補教界始終存在的癥結點(圖/張宇 愚婦日報臉書)

才女作家輕生引起各界嘩然，有高雄市議員更起底狼師身份，對此前主播張宇表示狼師利用不對等權力關係，加上學生過於單純，因此創造出空前的崇拜感，是能理解及預料中的事，但只擔憂會讓相同憾事重覆發生。

張宇表示補習班介於校園與社會的灰色地帶，除了有專屬的秩序和法律，也能提早看清人情冷暖，但對於部分學生而言，看補習班老師講課更像是宣洩情緒的出口，或是付錢買贖罪券的希望，像是永遠解不開的數學難題，只要老師神來一筆幽默解開，就讓許多高中女生燃起仰慕之情，因此狼師也易利用此種不對等關係，創造出油然而生的崇拜感，也容易讓歷史一再重演。

不過等到人生邁入新階段，才會意識到崇拜的人事物，遠遠超過補習班這微不足道的灰色空間，而補習班培育出來的「考試機器」，出了社會卻不見得是最優秀的，多數是為了升學被迫成為訓練有素的奴，對此張宇感嘆若是能把時間花在發掘每個人的天賦，不知道該有多好?只可惜在現今的教育制度下，父母總給小孩當下自認為是最好的，但其中癥結點得等到長大後才能恍然大悟。

(中時電子報)