補教界狼師遭起底 張宇：易用權力創造出崇拜
才女作家輕生引起各界嘩然，有高雄市議員更起底狼師身份，對此前主播張宇表示狼師利用不對等權力關係，加上學生過於單純，因此創造出空前的崇拜感，是能理解及預料中的事，但只擔憂會讓相同憾事重覆發生。
張宇表示補習班介於校園與社會的灰色地帶，除了有專屬的秩序和法律，也能提早看清人情冷暖，但對於部分學生而言，看補習班老師講課更像是宣洩情緒的出口，或是付錢買贖罪券的希望，像是永遠解不開的數學難題，只要老師神來一筆幽默解開，就讓許多高中女生燃起仰慕之情，因此狼師也易利用此種不對等關係，創造出油然而生的崇拜感，也容易讓歷史一再重演。
不過等到人生邁入新階段，才會意識到崇拜的人事物，遠遠超過補習班這微不足道的灰色空間，而補習班培育出來的「考試機器」，出了社會卻不見得是最優秀的，多數是為了升學被迫成為訓練有素的奴，對此張宇感嘆若是能把時間花在發掘每個人的天賦，不知道該有多好?只可惜在現今的教育制度下，父母總給小孩當下自認為是最好的，但其中癥結點得等到長大後才能恍然大悟。
(中時電子報)
關鍵字：張宇
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。