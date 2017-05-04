新竹首樁簡易型都更 60年老宅變身嶄新公寓

新竹市政府剛核定新竹、苗栗地區首件「簡易型都市更新案」，位於香山區一處屋齡約60年的2樓矮房及破舊三合院，即將搖身一變為地下2層、地上10層樓的嶄新電梯公寓。

新竹市政府表示，這件案子不僅符合現行建築物耐震設計規範，也具備高齡無障礙升降設備，預計2年內完工，屋主李先生還說：「透過簡易都更的容積獎勵，逐漸取得全體共有人共識，即將實現整建老宅的心願，十分期盼新居落成。」

新竹市府指出，李先生原居2樓矮房沒有電梯、牆面鋼筋外露、磁磚剝落、管線老舊凌亂，還嚴重漏水，居住環境對長輩的生活相當不便，連上2樓神明廳拜拜、到頂樓曬衣服都得戰戰兢兢，深怕因爬樓梯摔倒、受傷；還有屋外大片空地，更常成為許多人的免費停車場，偶爾還會為了搶車位吵得面紅耳赤。

李先生說：「我一直希望能整建自己所住的老房子。」但經過多年繼承、分配，房屋、土地共有人逾70位，產權複雜且部分地主已經搬遷外地失聯，也有人提出分割出售等意見，遲遲無法實現整建心願。

竹市府強調，經都市發展處專業團隊評估，發現全案並無適合補強、增建情形，建議李先生申請「簡易型都市更新」，經過李先生逐一和70多位共有人溝通、協調，以簡易型都市更新的容積獎勵提高參與意願、喚起同理心，最後終於取得全體協議重建的意願。

市府都發處表示，「李先生案」成為新竹市政府首件核定100％同意的「簡易型都市更新案」，整合面積500平方公尺以上，地主並主動提供60％以上法空綠覆率、協助開闢公有道路、沿街退縮4米以上、提供開放空間等友善都市環境作為，經過外聘專家、學者召開兩次審查會議就獲審查委員支持通過。

全案地主可額外獲得建築基地基準容積15％獎勵，已於5月申請建築執照，規劃興建38戶的新大樓，並設有汽、機車停車位，基地面積1138.26平方公尺。

都發處長陳永源指出，竹市危險老舊建築申請「簡易型都市更新」重建時，可申請1.15倍至1.2倍的額外容積獎勵，相較以往都市更新程序動輒耗時數年，僅需經都市設計審查，程序更簡便、快速，都發處已舉辦近10場社區輔導會議，為想要參與自主都更的民眾解惑。

為推動都市更新整建維護，鼓勵民眾對自己所居住的建築物自主修復，延續建築物生命、復甦建物機能，竹市府目前共推出「簡易型都市更新」、「老宅變身．舊城再生」及「新竹市都市更新手冊」等行動方案，針對危險老舊建築的無障礙電梯、建物耐震、結構補強，提出因地制宜、因人而異的輔導機制。

(工商)