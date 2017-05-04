醉客搭捷運隨意嘔吐 最高可罰7500元

網路上傳出酒醉旅客在捷運車廂內嘔吐照片，台北捷運公司指出，這樣的行為已違反大眾捷運法，根據大眾捷運法第50條第一項第九款，可處1500至7500元罰鍰，旅客如見異常行為，請盡速通報本公司人員處理。

落實「喝酒不開車」，北捷建議飲酒後利用大眾運輸工具的旅客，為了自身安全及其他旅客的權益，最好有親朋好友陪伴搭乘，同時也請隨身攜帶嘔吐袋。

北捷再度呼籲旅客，在車站或列車上，如見其他旅客任何異常行為，列車上使用通話器通知司機員或行控中心，在車站請通知站務人員，我們將儘速派員前往處理。

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(中時)