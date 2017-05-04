照片沒標註日期提解約 新北環保局判賠191萬

花蓮深耕公益發展協會2010年承攬新北環保局「村里整潔度實地考評計畫」，雙方簽立勞務契約，約定完工後領取210萬元報酬，後環保局認為成果報告與契約不符，深耕4次補正後，仍被通知契約終止，憤而提告。新北地院認為深耕已完成工作，判環保局須賠191萬。可上訴。

深耕依約實地考核各村里整潔度、彙整及上傳資料，並於2010年12月21日前提出成果報告初稿，環保局卻以照片需有拍攝日期、須提供照片電子檔為佐證資料為由，請深耕補正，經4次修改後，環保局仍不滿意，通知深耕要終止契約。

新北地院認為深耕已完成契約內容，總和尚未給付的價金168萬4000元及履約保證金23萬元，判處新北環保局須賠償191萬餘元，可上訴。

(中時)