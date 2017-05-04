陸大型客機C919將首飛 與波音空客競逐藍天
陸媒稱，上海浦東機場附近一個大型工業基地的機庫裡，一架中國製造的飛機正在準備迎來5月的首次試飛，它是大型客機C919，依計畫，5月5日C919將開展首次飛行。
央廣網報導，C919是大陸具有完全自主知識產權的新一代大型噴氣式客機，也意味著大陸將躋身美國、英國等少數國家能夠自主製造大型客機的行列中。
至於該客機為什麼叫「C919」？其實，它的全稱是「COMAC919」，「COMAC」是中國商用飛機有限責任公司英文名稱的簡寫，「C」是COMAC的第一個字母，也是China第一個字母，第一個「9」寓意天長地久、經久不衰，而「19」的意思是指其最大載客量是190座，它是大陸首款按照最新國際適航標準研製的幹線民用飛機，標準航程是4075公里，增大航程5555公里。
另外，C919機身特別寬敞，是同類客機裡面機身寬度最大的一種，比737寬多了，比320也略寬，機身寬4.166公尺，長38.9公尺，採用了先進的第三代鋁鋰合金材料、先進複合材料在機體結構用量分別達到8.8%和12%。
雖然C919的發動機非中國製，但波音、空巴也不生產發動機，C919的發動機是CFM公司的一款，相比於當前主流的CFM56系列，其發動機油耗降低了足足有16%，氮氧化物排放降低了40%，另外，大陸的國產發動機「長江1000A」也正在研製中。
(旺報)
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