離婚婦罹癌無依 陽明所員警伸出援手

高雄市三民二分局陽明派出所所長陳仁進（右）偕順天慈善會總幹事陳政弘（左）慰問郭女（中）。（呂素麗翻攝）

住高雄市三民區54歲郭姓女子，年輕時與丈夫離婚，近年父母又相繼過世，身邊頓失支柱，又罹患癌症，目前因治療中無法工作，三餐都需靠鄰居供應、幫助；轄區的三民二分局陽明派出所所長陳仁進、警員黃識頻得知後，立即會同轄內順天慈善會介入關懷，適時提供幫助。

陽明所所長陳仁進、警員黃識頻上周日偕同順天慈善會總幹事陳政弘等人，一同至郭小姐家中訪視及慰問，並發放慰問金5000元，希望以微薄的力量幫助郭女暫度難關，員警也適時協助郭女申請相關機構社會補助。

陽明所也將獨居老人及弱勢族群等居所，彈性納入巡邏線加強巡邏，並整合社區巡守隊、義警、民防及志工等資源，主動發掘需要援助者，即時提供關懷。

(中時)