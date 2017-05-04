喜樂慢飛天使 體驗藍色水路

北市公運處今（4）日於大稻埕碼頭舉辦「愛心啟航—喜樂慢飛天使體驗藍色水路」活動，邀請喜樂家族社會福利基金會的大朋友及小朋友參加，讓參與的每位家長、志工與孩子們共度一個溫馨、歡笑的遊河時光。

公運處表示，喜樂家族基金會主要是關懷照顧一些患有身心發展遲緩、唐氏症及自閉症等的青少年及孩童，透過教育訓練來協助他們學習及建立自信，這次在首都客運股份有限公司及舶克國際有限公司的熱心協助下，分別贊助交通接送及搭乘環保綠能電動船遊河，讓喜樂家族的孩子們得以欣賞臺北河岸之美，留下愉快美好的回憶。

公運處希望透過這樣別具意義的活動，能帶給喜樂家族孩子們歡樂的回憶，未來也會持續與社福團體及相關業者合作，不定期舉辦類似活動，把愛心散播出去。

公運處最後表示，除持續散播愛心外，藍色水路亦有推出「大稻埕古蹟微旅行+遊河到淡水」、「大稻埕主題夜航」及「關渡生態微旅行+遊河到淡水」等特色航程，歡迎市民多加搭乘，體驗藍色水路風情，相關資訊可上網搜尋「藍色公路微旅行」網站或至「藍色公路微旅行」粉絲團查詢。

(中時)