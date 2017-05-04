毛小孩來伴讀 屏東文化處出現學習輔助犬
屏東縣政府文化處與國立屏東大學特殊教育中心合作舉辦「學習輔助犬推廣活動：聽你唸書的狗狗」，藉由受過專業訓練的「伴讀犬」到文化處一樓兒童館，協助孩子增進閱讀興趣與口語表達，也親自體會生命教育的重要性。
屏大特教中心主任黃玉枝表示，「伴讀犬」在國外已行之有年，作法上是訓練員用毯子或被單讓「伴讀犬」休息，聆聽孩子們說故事，當孩子們說故事完畢後，可以與小狗擁抱、拍撫或遊戲等，有助於孩子增進閱讀興趣與口語表達，也學習善待動物的生命教育。
學校於去年全國首創「學習輔助犬」訓練教室與狗狗輔助學習課程，成效良好，因此與縣府文化處合作，進一步推廣到圖書館。
5至6月預計舉辦4場，分別是5月7日、5月21日、6月4日與6月18日，地點在屏東文化處一樓兒童館，每次活動當日下午2時30分開放現場登記，每時段20分鐘，歡迎家長一起陪同4至10歲的小朋友認識伴讀的毛小孩。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。