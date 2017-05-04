毛小孩來伴讀 屏東文化處出現學習輔助犬

屏縣文化處兒童館將有毛小孩伴讀。(林和生翻攝)

屏東縣政府文化處與國立屏東大學特殊教育中心合作舉辦「學習輔助犬推廣活動：聽你唸書的狗狗」，藉由受過專業訓練的「伴讀犬」到文化處一樓兒童館，協助孩子增進閱讀興趣與口語表達，也親自體會生命教育的重要性。

屏大特教中心主任黃玉枝表示，「伴讀犬」在國外已行之有年，作法上是訓練員用毯子或被單讓「伴讀犬」休息，聆聽孩子們說故事，當孩子們說故事完畢後，可以與小狗擁抱、拍撫或遊戲等，有助於孩子增進閱讀興趣與口語表達，也學習善待動物的生命教育。

學校於去年全國首創「學習輔助犬」訓練教室與狗狗輔助學習課程，成效良好，因此與縣府文化處合作，進一步推廣到圖書館。

5至6月預計舉辦4場，分別是5月7日、5月21日、6月4日與6月18日，地點在屏東文化處一樓兒童館，每次活動當日下午2時30分開放現場登記，每時段20分鐘，歡迎家長一起陪同4至10歲的小朋友認識伴讀的毛小孩。

(中時)