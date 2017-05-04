台美小學合作，高雄四維國小全球虛擬教室競賽獲銀獎

高市四維國小師生將傳統冬令進補養生中藥介紹到全世界，並獲GVC全球銀質獎。（高市教育局提供）

高雄四維國小、美國伊利諾州霍勒斯曼小學師生，透過雲端工具合作「食物的美麗與哀愁」專題，介紹台美兩地農業與食補觀念，呼籲重視重金屬、核輻射汙染食材對人體的危害，在11國、30個學校中奪得全球虛擬教室學習競賽銀質獎。

GVC全球虛擬教室競賽由美國主辦，迄今超過10年，主辦單位媒合全球2、3所學校成1隊，展開跨國學習合作，四維國小已參賽4年，曾獲2次特別獎、1次銀質獎，今年再度奪得銀獎。

學生們去年10月起，與美國伊利諾州Horance Mann小學生，透過Edmodo、Padlet等雲端討論工具聯繫，發現食安是雙方均關心的議題，進而確立「食物的美麗與哀愁」主題，介紹農業、食安教育，還特地介紹11道中藥養生補品。

雙方各自訪問食品專家、科學家，並透過線上問卷，調查台美兩地影響食安問題，以重金屬、核輻射最受關切，美國小學生並利用Scratch程式設計小遊戲，讓專業的食育議題寓教於樂。

小朋友們合力將討論成果製作成google site網站，今年3月底上傳，5月1日成績揭曉，在11國參賽隊伍中獲頒銀質獎；此外，高市文山高中、台南市海東國小，也在這項競賽中獲得銅質獎。

(中時)