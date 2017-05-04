國民黨主席之爭 馬英九神回：「我又不是算命的」

前總統馬英九（左）由前嘉義市長黃敏惠（右二）、陳政寬（右）陪同用餐。（廖素慧攝）

國民黨主席選舉有6人爭逐大位，前總統馬英九今天中午「過境」嘉義市，與前市長黃敏惠餐敘後，有媒體詢問也對黨主席選情的看法，他神回「我又不是算命的」。

前總統馬英九今天下午應中正大學邀請到校演講，取道嘉義市，中午在嘉義市餐飲工會用餐，有前市長黃敏惠、前國民黨嘉義市黨部雲嘉南總督導陳政寬、餐飲工會理事長吳聰鄰等人陪同，用餐後隨即前往中正大學。

馬英九短暫過境嘉義市，媒體問他有沒有支持或希望誰當選國民黨主席，馬英九神回「我又不是算命的」，笑笑地由隨扈簇擁著上車離去。

(中時)