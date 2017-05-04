男子騎車搶奪夜歸婦人。（葉書宏翻攝）

尾隨搶奪夜歸婦 警循線偵辦中

53歲杜姓婦人4日凌晨騎機車返家，行經新北市中和區大勇街60巷，一名中年男子騎機車從後方出現大喊「皮包交出來！」杜婦嚇得棄車跑往附近的中和警分局秀山派出所，放在腳踏墊上的皮包遭男子拿走。

警方調查，杜婦經營服飾店當時正要返家休息，她當時嚇得衝入派出所大喊「救命！好恐怖！」警方調閱監視器發現，男子騎車在附近繞行約1小時找尋犯案目標，目前已鎖定車牌號碼，循線偵辦中。

(中時)