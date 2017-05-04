提升外語溝通能力 計程車及公車免費外語班開課

為提升北市聯營公車及計程車從業人員外語溝通能力，服務國外旅客，北市公運處今年擴大辦理聯營公車及計程車從業人員外語會話班，免費提供運將朋友進修機會，強化大眾運輸服務品質。

今年預訂開辦英、日語會話班各2期，分別在6、8月及7、9月開班，每班期分7次上課，每班預定招收聯營公車從業人員45人與計程車駕駛員30人，其中聯營公車從業人員，由各公車業者推派駕駛員及客服等相關人員參訓。

計程車運將方面，歡迎運將朋友報名參加，公運處並將提供相關教材及光碟供參訓學員使用。

公運處說，由於名額有限，機會難得，歡迎各位運將朋友踴躍報名參加，凡持有台北共同營業區（含台北市、新北市、基隆市、桃園縣及宜蘭縣）計程車執業登記證之駕駛人，請攜帶執業登記證正本及照片2張於上班時間內至公運處報名，額滿即停止受理。

第一期英語會話班自5月1日起受理報名，第一期日語會話班自6月1日起受理報名。

(中時)