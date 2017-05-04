高診次病患吃藥狀況多 誤吃藥品防腐劑
李老先生因罹患糖尿病、過敏性皮膚炎、腸胃不適等症狀，經常反覆就醫，前年看病次數多達151次，經過藥師不厭其煩到府耐心關懷及指導正確用藥，去年他一年就診次數降到16次，幾乎和一般人差不多，改善率達89％。
為輔導高診次就醫病患，健保署自2010年起與藥師公會合作，派藥師到全年門診次數超過90次的病患家中輔導正確用藥。藥師公會全聯會照護發展中心副執行長賴香螢表示，不少藥師到病患家中才發現，多數病患沒依規定吃藥，剩下一堆藥品，有些病患向藥師反應藥怎麼吃起來怪怪的，經檢視才發現，病患誤吃了防藥品防潮的防腐劑，另也有男性病患吃了豐胸健康食品仍不自知，更有病患吃阿斯匹靈又吞深魚油及銀杏，處於內出血風險中。
健保署醫管組專門委員林寶鳳表示，去年計有5101人保險對象接受藥師到宅用藥輔導，每人平均就醫次數較接受服務前1年同期下降20％，門診醫療點數較前1年同期下降13％，總計減少醫療費用支出約3563萬點。在114位參與計畫的藥師中，有37位不論服務態度及受輔導者門診醫療費用下降率超過17％，因而於日前獲得健保署的獎勵與表揚。
(中時)
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