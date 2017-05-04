業務員「該邊」痛 拚酒到左股骨壞死
台中市37歲蔡姓業務員為拚績效，經常與客戶喝酒、搏感情，近幾年卻常感覺左側髖關節疼痛，必須仰賴止痛藥緩解，日前就醫檢查才知因長期酗酒，已導致左側股骨頭壞死，經接受「股骨頭核心減壓手術」，疼痛情況大幅降低，股骨頭壞死的進程也已停止。
蔡男告訴醫生，因工作關係常要拜訪客戶，約2、3年前開始會感覺左側髖關節疼痛，為此常到住處周邊的診所拿藥、緩解痛感，但「吃了藥還是好不了」，實在很困擾。
亞大醫院腫瘤與關節重建科主任王大翊指出，蔡男的X光片呈現細微病灶，懷疑為股骨頭壞死，經磁振造影檢查發現他的左側股骨頭已經壞死，藉由減壓手術，以電鑽將股骨頭壞死的部分減壓，希望能讓微血管進入減壓部位，終止股骨頭壞死的惡性循環，傷口不到1公分，蔡男術後隔天即出院。
王大翊說，目前台灣每10萬人中有15人罹患這種病症，多數是因酗酒、長期服用高劑量類固醇或髖關節附近創傷，造成髖關節血液循環受到影響，進一步演變成股骨頭壞死，蔡男因有酗酒習慣，研判是加劇病情的主因。
王大翊強調，股骨頭壞死初期症狀輕微，且透過X光片不易發現，容易被忽略，但若未即時之療，後期可能須接受人工關節置換手術，蔡男術後恢復良好，生活已與一般人無異。
(中時)
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