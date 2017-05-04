NBA》暗批波士頓球迷種族歧視 詹皇：我不在乎

詹姆斯針對波士頓球迷種族歧視的言論，恐怕讓他日後前往塞爾提克主場時，受到更多的「關注」。(美聯社資料照)

針對MLB最近發生金鶯外野手亞當瓊斯遭波士頓球迷種族歧視言論攻擊，騎士「小皇帝」詹姆斯4日賽後特別發表感言，強調不少球員跟他抱怨過波士頓球迷的種族歧視舉止，但詹皇自己卻不在乎，「因為我太專注在比賽了！」

詹姆斯表示，很多球員跟他說過，要到波士頓打球，必須做好心理準備，但他自己卻沒印象有在波士頓遭球迷種族歧視言論攻擊，「以我個人而言，我在波士頓打過很多場比賽，卻根本不記得是否聽過類似的言論。」

如今隨著波士頓紅襪隊宣布這名球迷禁入芬威球場，詹姆斯相當肯定紅襪隊做法，強調體育圈必須團結起來支持亞當瓊斯，一起反對球迷做出這樣的侮辱，「紅襪隊能幫瓊斯說話是很棒的，這不僅對體育界，也對整個社會帶來好處。」

向來對於種族歧視言論或行為相當反感的詹姆斯表示，不管什麼膚色或種族，大家都該團結一致，「因為種族歧視永遠都會存在，但我們應該發出聲音，努力教育好下一代，做出應有的榜樣才對。」

只是詹姆斯這樣的發言，是否會引起波士頓球迷相當大的反彈聲浪，目前還很難講，因為騎士與塞爾提克目前都拿2勝0敗領先，兩隊很有機會在東區決賽碰頭，等到詹皇前往波士頓踢館時，相信屆時就會有比較明顯的答案或反應了。

(中時電子報)